Ariel Bibas aurait eu 6 ans aujourd'hui

Ariel Bibas, cet enfant roux au sourire espiègle qui avait touché le cœur de tout un pays, aurait célébré aujourd'hui son sixième anniversaire. Mais les terroristes du Hamas ont brutalement interrompu sa jeune existence en le kidnappant le 7 octobre avec son frère Kfir, alors âgé de seulement 8 mois et ses parents, Shiri et Yarden. Seul ce dernier a survécu à la captivité, le reste de la famille ayant été sauvagement assassinée par leurs geôliers.

Dans un monde sans cette tragédie, Ariel aurait aujourd'hui feuilleté ses nouveaux cahiers d'école, compté ses crayons de couleur et trépigné d'impatience à l'idée de sa première rentrée en CP. Sa seule préoccupation aurait été de savoir à côté de qui il allait s'asseoir en classe.

La page Instagram "Remember Bibas" (Souvenez-vous des Bibas) a marqué cette date douloureuse en évoquant la personnalité attachante du petit garçon : "Fermez les yeux et pensez au doux sourire d'Ariel et à tous les souvenirs que nous avons partagés avec vous sur notre page. Ariel était un enfant espiègle et plein d'amour, avec un sourire qui faisait immédiatement fondre tous ceux qu'il rencontrait."

Les administrateurs de la page ont invité les internautes à honorer sa mémoire d'une manière particulière : "Nous vous invitons à allumer une bougie ou à lâcher un ballon orange et à consacrer un moment pour créer un instant de bonheur avec un être cher qui fera naître un sourire sur son visage - envoyez un message, donnez une étreinte, tendez la main à quelqu'un."