Arkia lance des vols de rapatriement pour les Israéliens bloqués à l'étranger

La compagnie aérienne israélienne Arkia a annoncé lundi la mise en place de vols de rapatriement pour les Israéliens bloqués à l'étranger depuis le déclenchement des hostilités avec l'Iran. Pour l'instant des liaisons régulières sont prévues depuis Paris, Vienne, Batoumi, Tbilissi, Barcelone, Athènes, Larnaca, Dubaï et Rome.

Arkia a précisé qu'elle opère "conformément aux directives des autorités de sécurité, du ministère des Transports et de l'Autorité de l'aviation civile - sous des contraintes et limitations susceptibles de changer selon les évolutions sécuritaires et l'évaluation continue de la situation". La compagnie a également indiqué que le nombre de vols depuis chaque destination est soumis à l'autorisation des instances compétentes.

L'achat de billets pour ces vols ne sera possible qu'exclusivement via le site internet d'Arkia. Par ailleurs, la compagnie aérienne continue d'assurer des vols au départ d'Israël selon le protocole approuvé par le ministère des Transports et l'Autorité de l'aviation civile, qui comprend une limitation à seulement 50 passagers par vol et l'obligation d'attendre au moins 30 jours avant le retour en Israël.

La compagnie aérienne a fait savoir qu'elle "continue d'œuvrer pour le public israélien en Israël et à l'étranger, et informe en permanence de tout changement ou élargissement du protocole, sur le site de la compagnie, les réseaux sociaux et dans les médias".