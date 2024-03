Hôpital Shifa : arrestation d'un responsable du Hamas impliqué dans l'assassinat de trois adolescents en 2014

Les forces de défense israéliennes et le service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont arrêté mercredi Mahmoud Kawasme, un haut responsable de l'organisation terroriste Hamas, impliqué dans la planification de l'enlèvement et du meurtre de trois adolescents israéliens, Naftali Frenkel, Gilad Shaer et Eyal Yifrah, durant l'été 2014.

L'arrestation a eu lieu lors d'une opération menée à l'hôpital Al-Shifa, dans le nord de la bande de Gaza. Mahmoud Kawasme a été transféré en Israël pour y être interrogé par le Shin Bet. Expulsé vers Gaza dans le cadre de l'accord d'échange de prisonniers pour la libération de Gilad Shalit, Kawasme supervisait depuis les activités terroristes du Hamas en Cisjordanie, et avait planifié plusieurs attaques à l'arme à feu ces dernières années.

Dans un communiqué, les forces de sécurité ont déclaré : "Le Shin Bet et Tsahal continueront d'agir contre ceux qui ont porté atteinte, enlevé et assassiné des citoyens israéliens, même des années après les faits."

Plus tôt dans la journée, Tsahal et le Shin Bet ont éliminé des hauts responsables du comité d'urgence du Hamas à Rafah, qui "aidaient la branche armée à établir son contrôle sur le terrain". L'opération de Tsahal à l'hôpital Al-Shifa, qui dure depuis trois jours, a permis l'élimination de 90 terroristes et l'interrogatoire de 300 personnes, dont plus de 160 ont été emmenées en Israël pour y être interrogées plus avant.