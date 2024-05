Arrestation de manifestants qui tentaient de bloquer l'autoroute reliant Jérusalem à Tel-Aviv

La police a arrêté dimanche matin 12 manifestants du groupe "Frères d'armes" qui tentaient de bloquer l'autoroute 1 reliant Tel-Aviv à Jérusalem. Des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants qui prévoyaient également de mettre le feu à des véhicules. Un policier a été légèrement blessé. L'organisation "Frères d'armes" regroupe des vétérans de l'armée qui réclament des élections anticipées, jugeant que c'est l'incompétence des responsables politiques et militaires en place qui a mené aux attaques du 7 octobre. Parmi les personnes arrêtées se trouvent plusieurs colonels adjoints de réserve.

Yonatan Sindel/Flash90

Cet incident s'inscrit dans le contexte des manifestations de plus en plus importantes dans le pays, qui traduisent l'exaspération des Israéliens face à une guerre qui dure et dont les objectifs - élimination du Hamas et retour des otages - sont encore loin d'être remplis. Samedi soir, 100 000 personnes étaient rassemblées à Tel-Aviv pour réclamer le retour des personnes enlevées et un changement de gouvernement.