Arrestation par Tsahal du soldat suspecté d'apparaître dans une vidéo de sédition filmée à Gaza

Un soldat suspecté d'être celui apparaissant dans une vidéo de sédition publiée samedi et qui a suscité un tollé en Israël a été arrêté ce dimanche. Sur ces images, le militaire en tenue de combat et dont le visage est masqué s'adresse directement au ministre de la Défense et au chef d'état-major, rejetant leur autorité et affirmant que les réservistes de Tsahal dont il fait partie n'accepteront jamais que la bande de Gaza soit confiée à une quelconque autorité arabe après la guerre. Le soldat appelle ensuite Yoav Gallant à démissionner.

"Vous ne pouvez pas nous donner d'ordres. Si nous n'allons pas jusqu'à la victoire totale, sans autorité arabe pour diriger Gaza, nous appellerons les résidents de l'Etat d'Israël à venir à Gaza sous la protection des 100 000 réservistes de l'armée", déclare notamment le militaire dans cette vidéo. Peu de temps après la publication de celle-ci, le commandement militaire a réagi en affirmant que le comportement du soldat constituait "une violation grave des ordres et des valeurs de Tsahal, et qu'il pourrait mener à des poursuites pénales" Dans la foulée, le procureur militaire en chef a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'incident.

Le Cabinet du Premier ministre a également réagi : "Le Premier ministre a mis en garde à plusieurs reprises contre les dangers du phénomène de rébellion et de l'attitude permissive à l'égard de celle-ci. Le Premier ministre est cohérent dans sa position et rejette catégoriquement toute manifestation de refus de servir d'où qu'il vienne."

Les affirmations du ministre de la Défense il y a quelques semaines, qui a publiquement appelé Benjamin Netanyahou à mettre en place une autorité alternative à Gaza émanant des pays arabes modérés de la région, avaient suscité un vent de fronde chez certains soldats opérant dans le territoire palestinien. Plusieurs d'entre eux s'étaient alors filmés avec une pancarte mentionnant : "Gallant, tu n'es pas notre ministre."