Attaque de drone à Eilat : 20 blessés dont deux dans un état sérieux

EILAT - Un drone lancé depuis le Yémen a frappé mercredi une zone touristique centrale d'Eilat, faisant 22 blessés dont deux hommes âgés de 30 et 60 ans grièvement atteints par des éclats. Un autre blessé est dans un état modéré, 19 sont légèrement touchés et 5 souffrent de choc, selon les services de secours.

L'armée israélienne a confirmé que deux tentatives d'interception ont échoué. "Des forces de sauvetage opèrent dans la zone où la chute a été signalée", a indiqué Tsahal, précisant que les forces de police bouclent le périmètre de l'incident.

Tous les blessés ont été évacués par les équipes du Magen David Adom vers l'hôpital Yoseftal de la ville. Le centre médical a confirmé avoir reçu environ 15 blessés, "dont un en état grave, un en état modéré et les autres légèrement atteints".

Un témoin oculaire, Moshe Nisenpur, a raconté : "Je suis sorti sur la terrasse de l'hôtel et il y a eu une explosion. J'étais sûr qu'ils l'avaient intercepté. Après quelques secondes, il y a eu une autre alerte et j'ai vu le drone atterrir, il y avait de la fumée et des explosions."

Les pompiers ont précisé qu'un important incendie s'était déclaré sur les lieux et qu'il restait des matières explosives sur le terrain. "Des dégâts importants ont été causés sur place", selon les services d'urgence.

Le maire d'Eilat, Eli Lankri, qui s'est rendu sur les lieux, a déploré : "Malheureusement, il s'agit de la troisième chute en moins de deux semaines. Bien qu'ils tentent de perturber nos vies, ils n'y parviendront pas." Il a souligné l'importance de la discipline personnelle et de la responsabilité civique.

Après ce nouvel échec d'interception, le maire a insisté sur la nécessité d'une enquête approfondie et a exigé "la suppression immédiate de la menace houthie". Il a rappelé que le port d'Eilat était paralysé depuis deux ans en raison de cette menace.

Il y a environ une semaine, un autre drone avait frappé l'entrée d'un hôtel de la ville sans faire de victimes.