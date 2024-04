Attaque de drone à Eilat : un bâtiment endommagé, pas de blessés

Des sirènes ont retenti dans la nuit de dimanche vers 1h30 du matin à Eilat et dans la région, après une suspicion d'infiltration d'un aéronef hostile venu de la Jordanie. Selon l'armée israélienne, "les soldats ont identifié une cible aérienne suspecte qui a pénétré le territoire israélien depuis l'est" et qui a touché "la zone de la baie d'Eilat".

Un bâtiment a subi de légers dommages, mais aucun blessé n'est à déplorer. Le communiqué de l'armée ne précise pas quel bâtiment a été touché, ni si une tentative d'interception a eu lieu. Des rapports avaient initialement indiqué que le drone avait frappé une base navale. Peu après l'incident, la résistance islamique en Irak, composée de milices pro-iraniennes, a revendiqué l'attaque, affirmant avoir visé "une cible vitale" sur le territoire israélien.

Il y a environ dix jours, les combattants de la défense aérienne ont réussi à intercepter un objectif aérien suspect qui était soupçonné d'avoir fait son chemin vers le territoire israélien depuis la région de la mer Rouge. L'objectif n'était pas parvenu à franchir le territoire israélien. Quelques jours auparavant, un missile de croisière tiré du Yémen avait explosé près d'Eilat, sans faire de blessés ni de dégâts. L'armée de l'air israélienne enquête pour déterminer pourquoi le missile n'a pas été intercepté.