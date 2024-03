Attaques du 7 octobre : "l'objectif du Hamas était un massacre à Tel Aviv"

Dans une interview accordée à la chaîne Kan pour promouvoir son nouveau livre "Gaza Division Conquered", le journaliste Ilan Kfir a révélé que le Hamas avait élaboré un plan opérationnel en deux phases pour atteindre le cœur de Tel Aviv le 7 octobre, mais que celui-ci a finalement été déjoué. Publié en mars, l'ouvrage est le premier livre en hébreu consacré au massacre du 7 octobre.

"Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus claire qu'elle ne l'était le 7 octobre. Le Hamas ne s'est pas limité au plan de la phase un - l'objectif était que si cette première phase réussissait, ils passeraient à la phase deux, qui était préparée avec d'importantes forces prêtes à intervenir à partir de midi. Le cœur du plan consistait en une brèche dans deux zones, au nord ainsi qu'au sud et à l'est, vers Dimona, désignée par le groupe comme une cible centrale. L'opération devait culminer en un raid sur Tel Aviv. Ils avaient identifié plusieurs points névralgiques de la ville qui devaient être bondés dans l'après-midi et en soirée afin d'y perpétrer un massacre de masse", a déclaré l'auteur. "Les membres du Hamas qui prévoyaient de se rendre à Tel Aviv et dans le nord étaient des forces prêtes à se sacrifier, car elles savaient qu'elles n'avaient aucune chance d'en revenir. C'était un plan formulé et à un stade très avancé", a précisé Kfir.

AP /Hassan Eslaiah

Le Hamas a tenté d'initier la deuxième phase le 7 octobre. "Vers midi, lorsque Sinwar et son commandement central ont réalisé qu'ils avaient obtenu un succès au-delà de leurs espérances, l'ordre a été donné aux forces de la phase deux de passer à l'action. Mais contrairement au matin, où la clôture avait été franchie face à une présence minimale de Tsahal dans la zone, ils ont eu la surprise de se heurter à un afflux massif de troupes israéliennes dans le secteur de Nevatim, où un important dispositif de blocage avait été mis en place. Il ne fait aucun doute que si le Hamas avait pu mener à bien cette deuxième phase, le traumatisme et le désastre du 7 octobre auraient été deux fois plus importants."

Selon l'hypothèse de Kfir, "Sinwar pensait que si une attaque contre Tel Aviv et Dimona était rapportée dans les médias, le Hezbollah au nord et les autres organisations terroristes en Judée et Samarie passeraient également à l'offensive. C'était un plan diabolique, et s'il avait réussi, la réalité aurait été bien pire." L'auteur a également révélé que "des cartes trouvées sur des terroristes indiquaient leur intention d'atteindre Kiryat Gat. Un plan a ensuite été découvert, élaboré par une certaine force, pour attaquer la prison de Shikma à Ashkelon et libérer des terroristes. Un autre plan visait à frapper la base aérienne de Hatzerim. Tout cela témoignait des ambitions de Sinwar de réaliser quelque chose d'inédit."