"Atteinte grave à l'éthique" à Gaza : le président de l'Association médicale israélienne interpelle les autorités

Le professeur Zion Hagai, président de l'Association médicale israélienne, s'est adressé mardi au chef d'état-major Eyal Zamir et au coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, Ghassan Alian, suite à diverses publications faisant état de dizaines de morts dans la bande de Gaza et d'une restriction israélienne sur l'entrée d'équipements humanitaires et médicaux dans le territoire palestinien.

"Il a été rapporté aujourd'hui dans les médias israéliens un rapport du ministère palestinien de la Santé selon lequel au moins 73 personnes ont été tuées en attendant de recevoir une aide humanitaire à Gaza", a écrit le professeur Hagai. "Si cela est exact, cela constitue une atteinte grave à l'éthique médicale et au droit international. Nous serions heureux de recevoir votre réponse détaillée incluant une clarification des faits, notamment pour pouvoir répondre aux accusations qui nous parviennent de diverses sources."

Dans une seconde requête concernant l'entrée d'aide dans la bande de Gaza, Hagai a précisé : "Nous sommes conscients des considérations sécuritaires qui entrent dans toute décision de ce type. Cependant, nous souhaitons souligner la nécessité de garantir des équipements médicaux et des conditions humanitaires de base à la population civile de Gaza. Cela est nécessaire tant selon l'éthique et la morale médicales que selon le droit international humanitaire."

Le président de l'Association médicale a demandé aux autorités leur assurance que ces équipements soient effectivement transférés aux personnes dans le besoin à Gaza, "tout en s'efforçant qu'ils ne tombent pas entre les mains d'organisations terroristes".