Attentat de Jérusalem : bilan de la vaste opération antiterroriste de Tsahal en Judée-Samarie

Articles recommandés -

En riposte à l’attentat meurtrier de lundi à Jérusalem, qui a coûté la vie à six Israéliens, l’armée israélienne a mené une vaste opération baptisée « Bouclier de Jérusalem » dans les villages de Qatanah et Qubayyah, en Judée-Samarie, localités d’origine des deux terroristes impliqués dans l’attaque.

Les forces de Tsahal ont encerclé les villages, cartographié les domiciles des assaillants et procédé à l’arrestation de plus de vingt individus recherchés pour activités terroristes présumées. L’opération a également permis la fouille de plus de 700 cibles et la saisie de 38 armes, pièces détachées, chargeurs, ainsi que des drapeaux de l’organisation État islamique et divers équipements militaires. Parallèlement, l’administration civile a démoli plusieurs structures construites illégalement.