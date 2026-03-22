Au lendemain des frappes à Arad et Dimona, scènes de dévastation et questions sur l’interception

Presque vingt-quatre heures après les frappes de missiles qui ont touché plusieurs villes du sud et du centre d’Israël, les images diffusées par i24NEWS témoignent de l’ampleur des dégâts dans des zones résidentielles durement frappées. Sur place, les équipes ont pu accéder à l’un des sites d’impact, où un missile a explosé entre plusieurs immeubles, provoquant une onde de choc d’une rare puissance. Les façades ont été éventrées, les structures fragilisées et toutes les vitres soufflées sur plusieurs dizaines de mètres.

Le bilan humain reste lourd, avec des dizaines de blessés, dont plusieurs dans un état grave. Selon les premières conclusions de l’armée israélienne, l’incident ne serait pas lié à une défaillance du système de défense aérienne, mais à une combinaison de facteurs techniques ayant empêché l’interception du projectile. Tsahal insiste toutefois sur un taux d’interception supérieur à 92 % depuis le début du conflit, rappelant qu’aucun système n’offre une protection totale.

Sur le terrain, les services de secours et les unités de défense passive poursuivent les opérations de sécurisation et de déblaiement, épaulés par des volontaires. Les autorités soulignent également qu’une partie des blessés ne se trouvait pas dans des abris au moment de l’impact, malgré le déclenchement des alertes.

Par ailleurs, la menace reste active. De nouvelles sirènes ont retenti dans le centre du pays, où des missiles à fragmentation ont provoqué des impacts multiples, accentuant les dégâts sur plusieurs localités. Dans le nord, les tirs du Hezbollah se poursuivent également.

Face à cette réalité, un message domine : dans un contexte de frappes de plus en plus intenses et imprévisibles, le respect strict des consignes de sécurité reste une question de survie.