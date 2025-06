"Au vu de la réalisation des objectifs, Israël accepte le cessez-le-feu", déclare le gouvernement israélien

Articles recommandés -

Le gouvernement israélien a publié mardi matin un communiqué officiel dans lequel il précise avoir accepté un arrêt bilatéral des hostilités : "Au vu de l'atteinte des objectifs de l'opération, et en coordination complète avec le président Trump, Israël a accepté la proposition du président pour un cessez-le-feu bilatéral". "Israël répondra avec force à toute violation du cessez-le-feu", a ajouté le communiqué.

"Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réuni le cabinet avec le ministre de la Défense, le chef d'état-major et le directeur du Mossad, afin de rapporter qu'Israël a atteint tous les objectifs de l'opération 'Réveil du Lion', et même bien au-delà. Israël a écarté de lui une menace existentielle immédiate double - tant dans le domaine nucléaire que dans celui des missiles balistiques", précise le communiqué.

De plus, il est affirmé que Tsahal a obtenu un contrôle aérien total dans les cieux de Téhéran, a porté un coup dur à la direction militaire et a détruit des dizaines d'objectifs gouvernementaux centraux de l'Iran. "Au cours des dernières 24 heures, Tsahal a frappé durement des objectifs gouvernementaux au cœur de Téhéran, a éliminé des centaines d'activistes du Bassidj - le mécanisme de répression du régime terroriste - et a éliminé un autre scientifique nucléaire de haut rang".

"Israël remercie le président Trump et les États-Unis pour leur soutien à la défense et leur participation à l'élimination de la menace nucléaire iranienne", selon les termes du communiqué. Parallèlement, il a été précisé que "les citoyens israéliens doivent continuer à respecter scrupuleusement les directives du Commandement du front intérieur jusqu'à la confirmation du respect complet du cessez-le-feu".

"Nos cœurs sont avec les familles qui ont perdu leurs proches et nous envoyons nos vœux de guérison complète aux blessés. Dans l'opération 'Réveil du Lion', l'État d'Israël a réalisé des succès historiques considérables et s'est placé sur la même ligne que les grandes puissances mondiales. C'est un succès formidable pour le peuple d'Israël et ses combattants qui ont écarté les deux menaces existentielles pesant sur notre État, et ont assuré l'éternité d'Israël", conclut le communiqué.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou devrait faire une déclaration plus tard dans la journée. Le chef de l'opposition Yair Lapid a déclaré : "Et maintenant Gaza. C'est le moment de conclure là-bas aussi. Ramener les otages, terminer la guerre. Israël doit commencer à se reconstruire".

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a réagi aux informations rapportées sur le cessez-le-feu avec l'Iran : "Je félicite le Premier ministre pour les réalisations mais nous devons définir l'effondrement du régime comme un objectif supplémentaire de l'opération, nous pouvons prolonger encore quelques jours supplémentaires. Une opportunité historique s'est créée ici pour porter un coup mortel également aux proxies restants à Gaza, au Liban et en Judée-Samarie qui dépendent de l'Iran".

Dans une position similaire, l'ancien ministre de la Défense, président du parti Israel Beiteinu, le député Avigdor Liberman, a également soutenu : "Sur fond de réalisations militaires stupéfiantes de Tsahal et du Mossad dans la guerre contre l'Iran, l'accord de fin est grinçant et particulièrement amer. Au lieu d'une reddition sans condition, le monde entre dans des négociations difficiles et épuisantes, alors que le régime des ayatollahs n'a aucune intention de renoncer - ni à l'enrichissement d'uranium sur le sol iranien, ni à la production et à l'armement en missiles balistiques, ni au soutien et au financement du terrorisme dans la région et dans le monde. Un cessez-le-feu sans accord clair et net nous mènera certainement à une autre guerre dans deux à trois ans, et dans des conditions bien pires".

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich s'est également exprimé sur la fin des combats en Iran : "Je souhaite présenter mes condoléances du fond du cœur aux familles des victimes de ce matin à Beer Sheva. Il ne fait aucun doute que cette matinée laisse un goût amer, mais malgré toute la tristesse, la vérité est que nous avons réalisé, béni soit Dieu, une victoire écrasante dans la bataille contre l'Iran qui sera inscrite à la gloire dans les pages de l'histoire de l'État d'Israël. Nous avons écarté une menace existentielle immédiate de l'éternité d'Israël et avons durement frappé le régime iranien des ayatollahs, y compris par la destruction de dizaines d'objectifs à Téhéran cette nuit. Maintenant, de toutes nos forces vers Gaza, pour achever la tâche - détruire le Hamas et ramener nos otages et assurer avec l'aide de Dieu au peuple d'Israël de nombreuses années de sécurité et de croissance dans la force".

Le président des Démocrates, Yair Golan : "Et c'est le moment d'achever la mission : ramener tous les otages, terminer la guerre à Gaza, et stopper une fois pour toutes le coup d'État qui menace de transformer Israël en un pays faible, divisé et vulnérable".