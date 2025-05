"Aucune aide n'atteint le Hamas, j'ai exigé de cesser cette absurdité", déclare Betsalel Smotrich

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a réagi lundi matin aux critiques formulées après la décision de reprendre l'aide humanitaire à Gaza, et a vivement critiqué ses collègues du gouvernement. "C'est une folie absolue, mêlant le populisme de ceux qui cherchent toujours à être plus à droite que la droite et s'empressent de divulguer des informations du Cabinet", a-t-il dit.

Concernant les critiques sur la reprise de l'aide à Gaza, Smotrich a déclaré : "Commençons par le plus simple, aucune aide n'entre vers le Hamas. J'ai personnellement mené l'exigence de cesser l'absurdité d'introduire des milliers de camions dont le Hamas s'emparait pour les revendre." Le ministre des Finances a ajouté qu'il "a dirigé la mise en place d'une alternative impliquant des entreprises civiles, et je vous affirme avec certitude que ce qui était ne sera plus."

Dans le contexte du lancement de l'opération "Chars de Gédéon" à Gaza, Smotrich a affirmé que Tsahal occupe désormais le terrain, le nettoie et y reste. "Au passage, nous détruisons ce qui reste encore de la bande de Gaza, simplement parce que tout là-bas n'est qu'une grande ville terroriste. C'est un changement 'énorme' par rapport à ce qui prévalait jusqu'à présent," précisant que la population palestinienne "sera déplacée vers le sud de Gaza puis vers des pays tiers, dans le cadre du plan Trump, ce qui représente un tournant historique."

Yonatan Sindel/Flash90

Le ministre des Finances a lancé un appel au Premier ministre : "Prenez vos responsabilités, montrez du leadership, parlez au public et expliquez," exhortant Netanyahou à ne pas laisser "les rumeurs, les fuites et les manipulations irresponsables dicter l'ordre du jour." Il a ajouté : "Je me tiens ici et j'assume mes responsabilités. Ne croyez pas aux 'lamentations', n'écoutez pas ceux qui nous affaiblissent de droite comme de gauche, faites-moi confiance."

Son collègue de parti (Sionisme religieux), le député Zvi Sukkot, a déclaré que l'aide est réintroduite en raison d'une pression "énorme" des États-Unis et de la communauté internationale : "Contrairement à ce qui s'est passé durant la guerre, l'aide ne sera plus un ballon d'oxygène pour le Hamas, mais sera distribuée individuellement par des entreprises étrangères, ce qui représente un changement vraiment dramatique," a-t-il écrit sur le réseau X.

Le député Sukkot a affirmé que la résilience nationale est "sous l'attaque de la gauche et des médias depuis un an dans le but de nous faire céder, il ne faut pas se joindre à leurs efforts pour semer le désespoir et l'abattement." Il a ajouté qu'il n'accepterait aucun membre du gouvernement "qui renoncerait à une 'victoire écrasante' dans cette campagne, y compris l'émigration [des Palestiniens]."