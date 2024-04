"Aucune force au monde ne nous empêchera de vaincre le Hamas" (Netanyahou)

Lors d'une rencontre avec de nouvelles recrues de l'armée israélienne sur la base de Tel Hashomer, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a assuré qu'Israël détruirait les derniers bataillons du Hamas à Rafah, quelles que soient les pressions internationales pour ne pas le faire. "Il n'y a aucune force au monde qui nous empêchera de le faire", a-t-il affirmé. Netanyahou a souligné l'importance de la capacité d'Israël à se défendre, soulignant que "l'État existe grâce à notre capacité à repousser ces attaques". Il a également salué la forte motivation des jeunes à s'engager dans l'armée et à servir dans des rôles de combat, qualifiant cette tendance de "preuve de la force de vie qui existe au sein de notre peuple".

Le Premier ministre a évoqué les progrès de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, affirmant qu'Israël "achèvera l'élimination des brigades du Hamas, y compris à Rafah". Il a souligné que cet ennemi "ne continuera pas à exister" après ce qu'il a fait au pays. Netanyahou a également évoqué les trois objectifs d'Israël dans ce conflit : "Premièrement, ramener les otages. Nous les ramènerons tous. Deuxièmement, éliminer le Hamas. Troisièmement, faire en sorte que Gaza ne représente plus une menace pour Israël". Il a ajouté un quatrième objectif, soulignant que "le Hamas fait partie de l'axe du mal iranien qui vise à nous détruire. Et lorsque nous vaincrons le Hamas, ce ne sera pas seulement une victoire contre le Hamas, mais aussi contre cet axe".

Selon Netanyahou, "tout le monde au Moyen-Orient, et au-delà, est dans les gradins et regarde pour voir qui va gagner sur ce terrain, Israël ou l'Iran et ses affiliés". Il a conclu en déclarant aux nouvelles recrues : "Vous savez déjà qui va gagner. Bonne chance à vous".