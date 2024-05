Le consulat israélien à New York diffuse la vidéo de l'enlèvement des otages sur un écran géant à Times Square

Dans une communication choc visant à sensibiliser le grand public à la détresse des Israéliens capturés à Gaza, le consulat d'Israël à New York a organisé hier (vendredi) la projection d'un "film d'espérance" sur un panneau d'affichage en plein cœur de Times Square à New York.

La vidéo, enregistrée par les caméras GoPro des terroristes du Hamas et publiée mercredi par les familles des otages, montre l'enlèvement brutal de cinq soldates au matin du 7 octobre dans leur base du sud d'Israël.

"C'est une vidéo très difficile à regarder", a déclaré l'ambassadeur Ophir Akunis, consul d'Israël à New York. "Mais le monde doit voir le vrai visage du mal contre lequel nous luttons. Ces jeunes femmes - Liri Elbeg, Karina Ariav, Agam Berger, Daniela Gelbo and Naama Levy - avec plus de 100 autres Israéliens détenus, ont été soumises à des horreurs inimaginables pendant 231 jours. Chaque moment qu'ils restent dans les griffes du Hamas est une insulte à l'humanité."