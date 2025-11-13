Aviva et Keith Siegel, anciens otages, témoignent à l’ONU des sévices subis à Gaza

Les anciens otages Aviva et Keith Siegel, enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023, ont livré mercredi à Genève un témoignage bouleversant devant le Comité des Nations unies contre la torture (UNCAT). Le couple a détaillé les violences physiques, sexuelles et psychologiques qu’il a endurées durant des mois de captivité à Gaza.

Devant les experts de l’ONU, Keith Siegel a déclaré ne pas chercher la pitié, mais à "empêcher que ceux qui nous ont torturés puissent recommencer". Il a raconté comment, le jour de l’attaque, les terroristes les ont sortis de force de leur abri, sous la menace d’armes, avant de les emmener à Gaza.

Pendant les 50 premiers jours, il a été détenu avec son épouse dans les tunnels, avant qu’elle ne soit libérée. Par la suite, il a été déplacé à 33 reprises, souvent dans des écoles ou des habitations civiles, parfois totalement isolé. "J’ai été privé de nourriture, d’eau, et contraint à des humiliations. On m’a forcé à me déshabiller sous la menace. Je n’avais plus aucune dignité", a-t-il témoigné, la voix brisée.

Aviva Siegel, 62 ans, a confirmé ces conditions inhumaines : "Pendant 51 jours, j’étais convaincue que j’allais mourir. Nous étions affamés, privés d’eau potable, malades. J’ai perdu dix kilos. Les terroristes mangeaient devant nous, en ricanant."

Elle a également décrit des violences sexuelles commises sur d’autres otages, dont une adolescente de 16 ans contrainte à des actes forcés : "Je suis témoin. Ils les ont humiliées, ils les ont brisées. Et ces hommes disaient prier Dieu tout en commettant ces atrocités". "Ils ont joué au football avec des têtes humaines", a-t-elle ajouté.

Évoquant ses propres souffrances, Aviva a ajouté : "Ils m’ont forcée à prier à leur manière. Je me demandais à quel dieu ils s’adressaient, car certainement pas à un dieu de justice ou d’humanité."

Le directeur général du ministère israélien de la Justice, Itamar Donenfeld, qui conduisait la délégation israélienne, a pour sa part dénoncé la montée de l’antisémitisme mondial et appelé le comité à "écouter les faits, condamner les crimes du Hamas et exiger la libération des otages encore détenus".

"Les mensonges et la haine se propagent jusqu’à l’ONU", a-t-il conclu, exhortant l’organisation à faire preuve "d’objectivité et de courage moral".