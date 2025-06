Barrage meurtrier iranien : des morts à Bat Yam et plus de 200 blessés

L'Iran a lancé dans la nuit des dizaines de missiles sur le centre d'Israël, provoquant la mort de six personnes à Bat Yam, dont deux enfants, lors de ce que les autorités qualifient de "nuit la plus difficile depuis le début de la guerre". Les projectiles ont causé des impacts directs sur des immeubles résidentiels dans cette ville côtière et à Rehovot. Environ 18 personnes sont portées disparues à Bat Yam, où les secours craignent un effondrement des structures touchées. À Rehovot, les recherches se poursuivent pour extraire une personne piégée sous les décombres. Au total, quelque 170 blessés ont été recensés dans la région de Tel-Aviv et la plaine côtière, dont au moins six dans un état grave.

Plus tôt dans la soirée, un missile avait frappé directement une habitation à Tamra, dans le nord du pays, tuant quatre membres d'une même famille et blessant 20 autres personnes. Parallèlement, des tirs ont été signalés depuis le Yémen, avec des alertes concernant des incursions de drones en Samarie et dans la région de Sharon. Selon le New York Times, l'Institut Weizmann aurait également été touché lors de ces bombardements du centre du pays. "Des laboratoires ont pris feu suite à l'un des missiles tombés dans la zone de Rehovot", indique le quotidien américain.

Cette offensive iranienne intervient peu après que Tsahal ait annoncé avoir achevé une vague d'attaques étendues à Téhéran, visant les infrastructures du programme nucléaire iranien, notamment le quartier général du ministère de la Défense, celui du Spand et des réservoirs de carburant.