"Beaucoup de gens souffrent et meurent de faim à Gaza, nous allons nous en occuper", assure Donald Trump

Le président américain Donald Trump devrait conclure vendredi sa visite au Moyen-Orient, alors qu'il se trouve actuellement à Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. Lors d'une conférence dans la ville, il a déclaré : "Nous regardons ce qui se passe à Gaza, beaucoup de personnes y souffrent et meurent de faim, nous allons nous en occuper."

Le vice-Premier ministre des Émirats arabes unis a quant à lui affirmé lors d'une interview accordée à Fox News que son pays avait "fourni plus de 42% de toute l'aide humanitaire internationale entrée à Gaza. Sans les accords d'Abraham signés grâce à Trump, une telle quantité d'aide n'aurait jamais pu atteindre Gaza."

"D'abord, il faut libérer les otages", a-t-il ajouté, "nous avons besoin d'un apaisement à Gaza, et d'une autorité qui ne soit pas le Hamas pour gouverner Gaza. Si nous pouvons apporter des idées spécifiques sur ce sujet, nous serons toujours heureux de le faire."

Concernant l'Autorité palestinienne, il a déclaré : "Ils en ont assez de la situation actuelle. Qu'ils aient un rôle (à Gaza) ou non dépendra des États-Unis, d'Israël et d'autres s'ils décident d'agir, mais au final, seuls les Palestiniens doivent gouverner cet endroit (Gaza)."

Plus tôt cette semaine, lors de sa visite en Arabie saoudite, Trump avait déclaré : "Israël combat depuis longtemps. Ils méritent beaucoup de crédit, mes équipes aussi méritent beaucoup de crédit. Sans les États-Unis, les otages ne seraient pas en vie aujourd'hui. Il y en a environ 20 encore vivants, nous les sortirons étape par étape."

Par ailleurs, la porte-parole de la Maison Blanche a résumé la rencontre entre Trump et le président syrien al-Joulani, révélant que "le président al-Sharaa a reconnu l'opportunité significative que représente le départ des Iraniens de Syrie, ainsi que les intérêts communs des États-Unis et de la Syrie dans la lutte contre le terrorisme et l'élimination des armes chimiques. Il a confirmé son engagement envers l'accord de désengagement avec Israël de 1974. Le président al-Shara a conclu en exprimant l'espoir que la Syrie serve de maillon critique pour faciliter le commerce entre l'Est et l'Ouest, et a invité les entreprises américaines à investir dans le pétrole et le gaz syriens."