Belina Ashkenazi, 94 ans, tuée dans l'attaque iranienne sur Bat Yam

Belina Ashkenazi, âgée de 94 ans, figure parmi les victimes de la salve de missiles iraniens qui a frappé Bat Yam dans la nuit. L'autorisation de publier son identité a été accordée lundi. Son époux et son fils ont été blessés dans l'attaque et sont hospitalisés à l'hôpital Ichilov. Plus tôt, l'identité d'une autre victime, Efrat Saranga (44 ans), avait également été révélée. Les équipes de secours ont extrait ce matin le corps d'une résidente supplémentaire de Bat Yam, qui a été transféré pour identification à l'Institut de médecine légale d'Abou Kabir. Le bilan s'élève désormais à huit morts. Les estimations suggèrent que toutes les personnes piégées n'ont pas encore été localisées, et les opérations se poursuivent sur place.

Le Commandement du front intérieur qualifie l'incident de Bat Yam de différent des autres sites de destruction. Les scènes auxquelles les secouristes ont été confrontés étaient particulièrement difficiles, rappelant des événements survenus à l'étranger après des tremblements de terre.

Le bâtiment touché à Bat Yam ne dispose pas d'abris blindés dans les appartements, mais d'un abri par étage et d'un refuge au sous-sol. Tsahal précise : "Ceux qui se trouvaient dans l'abri d'étage s'en sont sortis indemnes. Les blessés et les morts ne se trouvaient pas dans les espaces protégés."