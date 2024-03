Itamar Ben-Gvir accuse Joe Biden de "préférer la ligne de Sinwar à celle de Netanyahou"

Dans une interview au New York Times publiée mardi, le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a accusé le président américain Joe Biden de prendre le parti des ennemis d'Israël. "Actuellement, Biden préfère la ligne de Rashida Tlaib [la représentante démocrate américano-palestinienne du Michigan] et de Yahya Sinwar à celle de Benjamin Netanyahou et de Ben-Gvir", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait "espéré que le président des États-Unis ne suivrait pas leur ligne, mais plutôt la nôtre".

Malgré un soutien initial sans faille à Israël après l'attaque du Hamas le 7 octobre, Washington a peu à peu adopté une position de plus en plus critique alors que l'opération terrestre à Gaza évoluait. Lundi, pour la première fois, les Américains ont choisi de ne pas utiliser leur veto à l'ONU, permettant l'adoption d'une résolution dissociant pour la première fois la demande d'un cessez-le-feu de la libération des 134 otages israéliens détenus par le Hamas.

Selon Ben-Gvir, l'adoption de la résolution onusienne est "une preuve que le président Biden ne donne pas la priorité à la victoire d'Israël et du monde libre sur le terrorisme, mais plutôt à ses propres considérations politiques". Il a appelé à intensifier la campagne militaire contre le Hamas, jugeant que Biden avait "plus que tort" de faire pression sur Israël. "Il cherche constamment à imposer des restrictions à Israël et parle des droits de l'autre camp, qui comprend, je vous le rappelle, de nombreux terroristes qui veulent nous détruire", a encore dit le ministre.