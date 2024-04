"Minable !" : Itamar Ben Gvir moque les représailles israéliennes en Iran

Plusieurs ministres du gouvernement israéliens ont exprimé leur colère contre le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir après le tweet posté vendredi matin par le ministre, dans lequel il utilisait un seul mot : "Minable" (Dardalé), référence à l'attaque nocturne en Iran considérée comme des représailles ridicules, après l'attaque iranienne sur Israël samedi soir.

"Ben Gvir nuit à Israël, il est enfantin et irresponsable. Cet homme est délirant", ont déclaré plusieurs responsables israéliens. Ben Gvir leur a répondu en soutenant que ces "mêmes responsables affirmaient avec force avant le 7 octobre qu'il fallait contenir les tirs depuis Gaza et dissuader le Hamas".

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a également réagi aux propos du ministre de la Sécurité nationale, affirmant que "jamais un ministre du cabinet politique et de sécurité n'a porté un préjudice aussi grave à la sécurité du pays, à son image et à son statut international. Dans un tweet, Ben Gvir a réussi à ridiculiser Israël, de Téhéran à Washington. Tout autre Premier ministre l'aurait déjà expulsé du cabinet. Même les ministres qui sont assis à côté de lui et restent silencieux comme des moutons ne sont pas exonérés de leur responsabilité. Ils font partie d’un échec impardonnable en matière de sécurité et de valeur".