Ben Gvir tente de rallier Smotrich à son opposition au cessez-le-feu à Gaza annoncé par Trump

Les ministres d'extrême droite Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich envisagent une action commune pour faire échouer un éventuel accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages. Ben Gvir a contacté Smotrich pour lui proposer une rencontre, estimant que "seul, il ne peut pas bloquer une telle démarche, mais ensemble ils représentent suffisamment de voix pour s'opposer à un accord".

L'entourage de Smotrich a toutefois démenti ces révélations, déclarant qu'il n'y avait eu "aucune approche de Ben Gvir" et dénonçant un "briefing médiatique sur une réunion qui n'a pas été programmée". Ils ont ajouté que "la question de la victoire à Gaza est trop importante et la vie des otages trop précieuse pour jouer à des jeux de communication".

L'opposition propose un filet de sécurité

Face à cette manœuvre, le chef de l'opposition Yaïr Lapid s'est immédiatement tourné vers le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui offrant un soutien parlementaire crucial. "Face aux 13 voix de Ben Gvir et Smotrich, vous avez 23 voix de ma part", a-t-il déclaré, ajoutant : "Il faut tous les ramener à la maison maintenant."

La colère des familles d'otages

Cette tentative de sabotage a provoqué l'indignation des familles d'otages. Le Forum des familles des otages a publié un communiqué cinglant : "Smotrich et Ben Gvir ont oublié ce que signifie être juifs, et la signification des valeurs de solidarité et de responsabilité mutuelle sur lesquelles l'État d'Israël a été fondé. Nous n'avons qu'un seul mot pour eux ce matin : honte."

La mère de l'otage Guy Gilboa Dalal, s'est exprimée sur la chaîne israélienne Kan : "Ces deux-là, avec leur idéologie et leur vision du monde, font que mon fils reste bloqué là-bas."

Einav Zangauker, mère de Matan retenu à Gaza, a vivement attaqué les deux ministres : "Je vois l'intention de ces misérables de faire échouer le retour de mon fils et de tous les otages." Elle s'est directement adressée à Netanyahou : "Ne vous alignez pas avec les extrémistes", lui rappelant qu'il lui avait récemment confié qu'il n'avait pas besoin de Smotrich ou Ben Gvir pour approuver un accord sur les otages, car "il avait de larges marges de manœuvre".

Une nouvelle proposition qatarie

Cette tension politique intervient alors que le Qatar a soumis une nouvelle proposition pour la libération des otages. Selon des sources diplomatiques, l'accord prévoit un cessez-le-feu de 60 jours avec la libération de huit otages vivants dès le premier jour, suivie de deux autres au 50e jour de la trêve.

Le plan inclut également la libération de 18 dépouilles d'otages en trois phases, le retrait de Tsahal du corridor de Moreg et l'intensification de l'aide humanitaire vers Gaza.

Malgré l'optimisme des négociateurs sur les chances de succès, des divergences persistent entre les parties, notamment sur les conditions de fin de guerre et l'ampleur du retrait militaire israélien. L'opposition des ministres d'extrême droite pourrait compliquer davantage ces négociations déjà fragiles.