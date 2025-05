Benjamin Netanyahou défend l'aide humanitaire à Gaza comme nécessaire au soutien international

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répondu lundi matin aux critiques émanant de la droite israélienne concernant l'acheminement d'aide humanitaire vers Gaza, affirmant que cette aide est essentielle pour maintenir le soutien international à l'opération militaire d'Israël. "Depuis le début de la guerre, nous avons affirmé que pour atteindre la victoire, une condition essentielle doit être remplie : nous ne pouvons pas permettre une situation de famine à Gaza. Personne ne nous soutiendra si cela se produit", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a souligné que "pour obtenir la victoire, ce problème doit être résolu" et que "jusqu'à l'établissement de zones d'aide désignées, une assistance minimale de transition doit être fournie pour prévenir la famine". Il a également affirmé qu'Israël "prendra le contrôle de toutes les zones de la bande de Gaza", mentionnant que "des combats intenses et puissants" s'y déroulent actuellement et que les soldats israéliens "font un travail remarquable, y compris ce matin".

Screenshot/ i24NEWS

Selon lui, l'aide avait été interrompue après qu'Israël a découvert que le Hamas la pillait, contredisant des déclarations antérieures selon lesquelles la suspension était une réponse au rejet par le Hamas de la proposition Witkoff.

Suite à l'approbation du cabinet dimanche soir de la reprise des livraisons d'aide humanitaire à Gaza, Israël se prépare à autoriser l'entrée d'un nombre limité de camions d'aide lundi. Des sources militaires ont déclaré que "c'est un effort pour montrer au monde qu'Israël n'agit pas pour affamer la population". L'aide devrait entrer par l'intermédiaire d'une entreprise américaine et comprendra principalement des fournitures médicales, du lait infantile et de la farine.

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré : "L'armée israélienne est au milieu de l'opération 'Chars de Gédéon' et opère dans toute la bande de Gaza. Malgré les informations rapportées, il n'y a pas de changement dans la situation globale."