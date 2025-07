Benjamin Netanyahou dénonce les "mensonges" de l’ONU et réaffirme l’engagement humanitaire et militaire d’Israël

Articles recommandés -

Netanyahu dénonce les « mensonges » de l’ONU et réaffirme l’engagement humanitaire et militaire d’Israël

Lors de sa visite à la base aérienne de Ramon ce dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, accompagné du ministre de la Défense Israel Katz et du commandant de l’armée de l’air, le général Tomer Bar, a rendu hommage aux forces aériennes pour leur rôle dans l’opération « Réveil du Lion ». Il a remis un certificat d’appréciation au commandant, saluant la coopération interarmées. S’adressant aux équipages, Netanyahou a déclaré : « Je suis à Mitzpe Ramon, après avoir visité la base aérienne, où j’ai remercié le commandant et les extraordinaires équipages aériens et terrestres pour leur travail remarquable dans l’opération ‘Réveil du Lion’. » Il a souligné les progrès dans les combats à Gaza, où « nous luttons », tout en déplorant les pertes : « Malheureusement, nous avons des blessés, et aussi des morts. J’adresse mes condoléances aux familles et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. »

Sur le plan diplomatique, Netanyahou a fustigé l’ONU, accusée de propager des « excuses et des mensonges » sur l’acheminement de l’aide humanitaire. Il a insisté : « Ils disent : ‘Nous ne laissons pas entrer l’aide humanitaire.’ C’est faux. Il y a des convois sécurisés. Ils ont toujours existé, mais aujourd’hui, c’est officiel. Il n’y aura plus d’excuses. » Il a réaffirmé l’engagement d’Israël à permettre une aide humanitaire essentielle tout en poursuivant les négociations pour libérer les otages et l’objectif d’« éliminer le Hamas ». Nous l’avons fait jusqu’à présent », a-t-il ajouté, concluant : « Nous continuerons à nous battre jusqu’à la victoire totale. »