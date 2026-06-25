Benjamin Netanyahou : "Nous ne nous retirerons pas de la zone de sécurité au Sud-Liban"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé jeudi qu'Israël ne se retirerait pas de la zone de sécurité établie dans le sud du Liban, malgré les menaces de l'Iran et les appels en faveur d'un retrait. S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes des élèves officiers de Tsahal, il a estimé que les opérations menées contre l'Iran avaient profondément renforcé la position stratégique d'Israël.

"Il y a une immense réussite dans les deux opérations menées contre l'Iran : nous avons écarté une menace immédiate. Nous avons changé notre réalité et brisé le mur de la peur. Notre poing de fer a frappé tous ceux qui ont levé la main contre nous", a déclaré Netanyahou. "Nous ne nous retirerons pas de la zone de sécurité au sud du Liban. Nous conserverons le contrôle des positions dominantes", a-t-il ajouté, assurant qu'Israël maintiendrait sa présence militaire aussi longtemps que nécessaire.

Présent à la cérémonie, le ministre de la Défense Israël Katz a, lui aussi, adopté un ton ferme. Il a averti que toute attaque iranienne contre Israël, qu'elle soit liée aux opérations au Liban ou à tout autre motif, entraînerait une riposte massive. "J'espère qu'à Téhéran, ils comprennent parfaitement que si l'Iran attaque Israël en raison de nos actions au Liban, ou pour toute autre raison, nous le frapperons avec toute notre puissance, d'une manière qui illustrera clairement l'écart de forces entre nous", a-t-il déclaré.

Israël Katz a également rejeté les appels à un retrait des forces israéliennes. "Tsahal restera dans les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza, sans limitation de durée, afin de protéger nos citoyens et nos localités face aux organisations jihadistes", a-t-il affirmé. "Nous ne ferons aucun compromis sur l'intérêt sécuritaire suprême d'Israël : la protection de nos soldats et de nos citoyens. Nous ne nous retirerons pas des zones de sécurité", a conclu le ministre.