Benjamin Netanyahou rencontre des otages libérés à l'hôpital Beilinson

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son épouse Sara se sont rendus mardi soir à l’hôpital Beilinson, où ils ont rencontré plusieurs otages récemment libérés : Avinatan Or, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Eviatar David et Eitan Mor.

Au cours de la visite, Benjamin Netanyahou a salué le retour des ex-otages, exprimant l’émotion de tout un pays : « Nous sommes tous émus de vous voir ici. Le peuple d’Israël vous attendait. Vos familles formidables n’ont jamais abandonné, pas une seconde — et nous non plus. La mission n’est pas terminée : nous sommes engagés à ramener les disparus, nous ne renoncerons à personne. »

Sara Netanyahou a également pris la parole : « Quel bonheur de vous voir. C’est un moment incroyablement bouleversant. Nous avons prié, espéré, et tout fait pour que vous retrouviez vos familles. Le Premier ministre et moi n’avons cessé de penser à vous. Je vous souhaite une bonne santé, vous êtes des héros. »