Benjamin Netanyahou : "Tsahal restera au Liban aussi longtemps que nécessaire"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé que les forces israéliennes resteraient déployées dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire, malgré les pressions exercées par les États-Unis et les demandes iraniennes en faveur d'un retrait complet.

Netanyahou a déclaré lors de la cérémonie officielle d'inauguration de la Route 60, une autoroute nord-sud reliant Nazareth à Beer Sheva et traversant la Judée-Samarie, que le rétablissement de la sécurité dans le nord d'Israël passait par le maintien de la zone de sécurité établie par Tsahal au Sud-Liban.

Ces déclarations interviennent alors que le président américain Donald Trump a récemment critiqué la conduite des opérations israéliennes contre le Hezbollah, jugées trop agressives, et que Téhéran continue d'exiger un retrait israélien comme condition de son accord avec Washington. Le mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran, auquel Israël n'est pas partie, prévoit notamment la fin des hostilités au Liban.

Selon Reuters, un haut responsable israélien proche de Netanyahou a indiqué que Jérusalem menait actuellement des négociations "tenaces" avec l'administration américaine afin de préserver la présence de Tsahal dans le sud du Liban. Dans ce contexte, l'armée israélienne a publié une carte actualisée de sa zone de sécurité et a précisé qu'aucun retrait n'était envisagé pour le moment.