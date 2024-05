Benny Gantz menace de démissionner du cabinet de guerre et pose un ultimatum à Benjamin Netanyahou

Le ministre Benny Gantz a fait ce soir une déclaration aux médias et posé un ultimatum à Benjamin Netanyahou, menaçant de quitter ses fonctions si un plan d'action n'était pas adopté d'ici le 8 juin. Affirmant que le gouvernement était pris en otage par "des extrémistes", il a assuré que les décisions stratégiques qui s'imposaient pour ramener les otages et remporter la guerre n'avaient pas été prises.

"Des décisions vitales n'ont pas été prises. Les actions de leadership nécessaires pour assurer la victoire n'ont pas été entreprises. Une petite minorité a pris le commandement du navire israélien et le conduit droit dans le mur. La vérité est dure : alors que les soldats israéliens font preuve d'une bravoure suprême sur le front, certains de ceux qui les ont envoyés au combat se comportent avec lâcheté et irresponsabilité", a déclaré Benny Gantz.

"Je vous regarde dans les yeux ce soir et je vous le dis : le choix est entre vos mains. Le moment de prendre les bonnes décisions est venu. Je vous connais depuis de nombreuses années et je sais qu'en tant que dirigeant et patriote israélien vous savez très bien ce qu’il faut faire", a-t-il poursuivi en s'adressant directement au Premier ministre.

"Le peuple d'Israël vous regarde. Vous devez choisir entre le sionisme et le cynisme, entre l'unité et le factionnalisme, entre la responsabilité et l'anarchie – et entre la victoire et le désastre. Si vous choisissez de mettre l'intérêt national au-dessus de vos intérêts personnels et suivez en cela la voie de Herzl, Ben Gourion, Begin et Rabin, vous trouverez en nous des partenaires. Mais si vous choisissez de suivre la voie des fanatiques et de plonger l'ensemble du pays dans l'abîme, nous serons obligés de démissionner du gouvernement. Nous nous tournerons vers le peuple et établirons un gouvernement qui gagnera la confiance du peuple. Nous établirons un gouvernement basé sur une large unité, qui mènera à de véritables réformes et à la victoire", a-t-il encore dit.

Benny Gantz a ensuite formulé les six points principaux du plan d'action exigé de Benjamin Netanyahou :

1. Ramener les otages

2. Renverser le pouvoir du Hamas, annexer la bande de Gaza et assurer son contrôle sécuritaire

3. Tout en maintenant le contrôle de sécurité israélien, établir une administration américano-européenne-arabe-palestinienne qui gérera civilement la bande de Gaza et jettera les bases d’une future alternative qui ne sera ni le Hamas ni Mahmoud Abbas.

4. Ramener les habitants du nord dans leurs foyers d'ici le 1er septembre et réhabiliter les localités du Néguev occidental.

5. Promouvoir la normalisation avec l’Arabie Saoudite dans le cadre d’une démarche globale qui permettra de créer une alliance avec le monde libre et le monde arabe contre l’Iran.

6. Adopter un plan de recrutement dans l'armée et le service national qui permettra à tous les Israéliens de servir l’État et de contribuer à l’effort national suprême.

Benjamin Netanyahou a répondu à Benny Gantz, Gantz en déclarant qu'il choisissait "de lancer un ultimatum au Premier ministre au lieu d'adresser un ultimatum au Hamas". "Les objectifs de Gantz sont clairs : la fin de la guerre et la défaite d'Israël, le maintien du Hamas intact et l'établissement d'un État palestinien", a-t-il dit.