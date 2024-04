Otages : Biden presse le Qatar et l'Egypte de faire pression sur le Hamas pour accepter l'accord

Alors qu'Israël attend la réponse de Yahya Sinwar, leader du Hamas à Gaza, le président américain Joe Biden a eu des discussions téléphoniques avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et l'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Selon la Maison Blanche, Biden a souligné lors de ces entretiens que seule la libération des otages permettrait un cessez-le-feu à Gaza. Une délégation devrait se rendre aujourd'hui au Caire, dans l'espoir de revenir en Israël avec un signal positif pour la poursuite des négociations.

Les détails de la proposition transmise au Hamas n'ont pas été officiellement publiés, mais des sources israéliennes ont évoqué une demande de libération de 33 otages, contrairement aux 40 femmes, personnes âgées et blessés graves exigés ces derniers mois dans le cadre des pourparlers pour un accord humanitaire. Selon les informations, le Hamas serait prêt à libérer 20 otages, affirmant comme précédemment ne pas détenir le nombre demandé par Israël dans cette "catégorie".

Un autre obstacle à l'accord est la durée de la trêve qu'Israël serait prêt à observer en échange de la libération des otages. Israël a exprimé sa volonté d'accepter un cessez-le-feu temporaire de 6 semaines, mais cette période était liée à la demande de libération de 40 otages, et une nouvelle formule sera nécessaire.

Pendant les négociations, Israël a signalé à l'Égypte qu'il était prêt à discuter, dans un second temps, de ce qui a été qualifié de "calme à long terme dans la bande de Gaza", sous réserve du retour de la totalité les otages. Cela visait à inciter le Hamas à signer l'accord actuel, l'accord humanitaire, et à créer une flexibilité par rapport à l'exigence de déclarer immédiatement et largement la fin des combats dans la bande de Gaza.

Le principal levier de pression israélien est la menace d'une opération terrestre à Rafah. Bien si les préparatifs de cette opération soient terminés, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major Herzi Halevi estiment qu'il est possible de la geler pour conclure l'accord.