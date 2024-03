Blinken en tournée au Moyen-Orient pour tenter d'obtenir "un accord de cessez-le-feu immédiat"

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra en Arabie saoudite et en Égypte cette semaine pour discuter des efforts visant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza, à libérer les otages restants détenus par le Hamas et à accroître l'aide humanitaire dans le territoire palestinien, a déclaré mardi un porte-parole du département d'État. Il s'agit de son sixième voyage dans le région depuis le 7 octobre.

Blinken s'entretiendra avec les dirigeants saoudiens à Djeddah mercredi, puis se rendra au Caire jeudi pour des pourparlers avec les autorités égyptiennes, a indiqué Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, depuis les Philippines, où Blinken est en tournée. "Le secrétaire discutera des efforts visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu immédiat qui garantisse la libération de tous les otages restants, des efforts internationaux intensifiés pour accroître l'aide humanitaire à Gaza et de la coordination de la planification post-conflit pour Gaza, y compris en veillant à ce que le Hamas ne puisse plus gouverner ou répéter les attaques du 7 octobre", a déclaré Miller dans un communiqué.

Blinken a confirmé ces plans peu après, déclarant qu'il chercherait à "discuter de l'architecture appropriée pour une paix régionale durable": "Nous avons également fait comprendre à Israël qu'il est impératif d'avoir un plan pour Gaza lorsque le conflit prendra fin, ce que nous espérons le plus tôt possible, conformément aux besoins d'Israël de se défendre et de s'assurer que le 7 octobre ne puisse jamais se reproduire", a ajouté Blinken.

Le secrétaire d'État a déclaré qu'il était "absolument impératif" pour Israël de donner la priorité à l'aide aux Gazaouis. "Cent pour cent de la population de Gaza a besoin d'une aide humanitaire", a-t-il souligné. Des négociateurs israéliens, dirigés par le chef du Mossad David Barnea, sont arrivés au Qatar lundi pour un nouveau cycle de pourparlers visant à obtenir un accord avec le groupe terroriste Hamas pour libérer les otages enlevés en Israël et interrompre les combats pendant plusieurs semaines.