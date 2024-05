Blocage d'un accord de trêve : Israël et le Hamas se renvoient la balle

Selon des sources israéliennes s'exprimant sous couvert d'anonymat, le Hamas continue d'empêcher la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza en maintenant sa demande d'arrêt total des hostilités lors des pourparlers au Caire. Après l'optimiste qui régnait en début de matinée, la situation semblait donc à nouveau bloquée ce samedi soir.

Des rumeurs avaient ainsi circulé vers 10h sur de supposées assurances américaines données au Hamas quant à un cessez-le-feu définitif côté israélien, information rapidement démentie en Israël. De son côté, un représentant du mouvement terroriste a confié à l'AFP que les discussions de samedi au Caire n'avaient pas permis d'avancée significative, malgré les espoirs émis, et qu'un nouveau cycle de négociations était prévu pour dimanche.

L'accord de cessez-le-feu envisagé inclurait notamment une suspension de l'offensive israélienne durant six semaines pour la première phase, contre la libération de 33 otages femmes et hommes malades et âgés. Si le Hamas a réaffirmé vendredi sa détermination à obtenir à terme un arrêt complet de "l'agression" israélienne, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne cesse, lui, de clamer sa résolution à mener une vaste offensive sur Rafah, dernier bastion présumé du Hamas qu'"une trêve soit ou non signée" afin d'anéantir le groupe. Des déclarations qui, aux yeux du Hamas, visent clairement à saboter les chances d'un accord.