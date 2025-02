"C'était un homme noble" : la famille de Shlomo Mansour attend de pouvoir l'enterrer dignement en Israël

Hadassah Lazar, la sœur de Shlomo Mansour, kidnappé à l'âge de 85 ans le 7 octobre et assassiné en captivité par le Hamas, a été interviewée mardi matin par la chaîne en hébreu d'i24NEWS et a parlé de ses sentiments au 508ème jour de la guerre. "Au début, nous étions réconfortés par le fait qu'il n'ait pas été assassiné, mais maintenant, cela ressemble à un cauchemar", a-t-elle déclaré.

Shlomo Mansour, un survivant du Farhud en Irak, un pogrom contre les Juifs de Bagdad qui a eu lieu en 1941, était l'un des fondateurs du kibboutz Kissufim. Il y a deux semaines, l'armée israélienne annonçait qu'il avait été assassiné en captivité. Sa sœur Hadassah attend depuis qu'il soit ramené en Israël pour être enterré dignement. "J'espère qu'ils respecteront l'accord et ne nous tromperont pas, je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer cela". "C'était un homme noble", a-t-elle poursuivi en évoquant son frère. "S'il était vivant et qu'ils lui avaient annoncé sa libération, il aurait demandé à ce que les jeunes soient libérés en premier", a-t-elle affirmé. "Je pourrais m'asseoir et parler de lui pendant des heures".

AP Francisco Seco

Le corps de Shlomo Mansour devrait être restitué à Israël ce jeudi, dans le cadre de l'accord sur les otages et de cessez-le-feu. Le retour de sa dépouille reste toutefois incertain en raison de la crise qui a suivi l'annonce du bureau du Premier ministre israélien de retarder la libération des prisonniers palestiniens prévue samedi dernier, en raison de "violations répétées et de cérémonies humiliantes envers nos otages".

Hadassah a ajouté qu'elle serait présente pour rendre un dernier hommage à Oded Lifshitz, qui sera enterré ce mardi : "Il le mérite comme tout le monde le mérite. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça". Oded Lifshitz, 85 ans, sera enterré au cimetière du kibboutz Nir Oz, dont il était l’un des fondateurs. Il était connu comme un militant pour la paix, un homme de lettres et d’esprit, et un journaliste. Il a été kidnappé à son domicile le 7 octobre alors qu'il était blessé, puis assassiné en captivité par le Jihad islamique. Sa femme, Yocheved, avait été kidnappée avec lui et libérée au bout de 17 jours.