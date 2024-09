"Ca gêne beaucoup de monde mais il n'y a jamais eu d'Etat de Palestine", rappelle l'activiste libano-syrienne Rawan Osman

"Il y a plein de gens en Syrie et au Liban qu ne croient plus dans leur régime et le Hezbollah. Ils ne croient plus non plus en cette cause palestinienne. Il n'y a jamais eu d'Etat palestinien. La Palestine ne deviendra jamais un pays parce qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui ont un projet clair de bâtir un pays. L'énergie de ces mouvements ne va pas à bâtir un Etat mais à détruire un Etat juif" : Rawan Osman, activiste libano-germano-syrienne.