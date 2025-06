Canada : la police enquête sur des soldats israéliens pour "crimes contre l'humanité" à Gaza

La police montée royale du Canada (RCMP) mène une enquête criminelle contre des soldats israélo-canadiens soupçonnés de crimes contre l'humanité, révèle le Toronto Star mardi. Cette investigation, lancée en 2024, vise des citoyens canadiens suspectés d'implication dans des crimes présumés commis pendant leur service militaire dans Tsahal durant la guerre de Gaza. L'enquête, qualifiée de "structurelle" par la RCMP, relève du programme national canadien CAHWCP dédié aux crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce programme associe la police fédérale, le ministère de la Justice et les autorités frontalières et d'immigration.

Contrairement aux enquêtes menées sur les crimes de guerre en Ukraine - accompagnées de large publicité, site dédié et ligne téléphonique - cette investigation liée au "conflit entre Israël et Hamas" n'a bénéficié d'aucune communication publique. Les autorités précisent que l'enquête pourrait inclure "la collecte de preuves, le partage d'informations avec les autorités internationales, et même la possibilité de dépôt d'actes d'accusation au Canada".

Le ministère de la Justice canadien indique que "le programme vise à empêcher un refuge sûr aux criminels de guerre, et à œuvrer pour la responsabilité et l'application de la loi concernant des actes d'atrocité présumés - que ce soit par le partage de preuves avec d'autres autorités ou par des procès au Canada".

Cette révélation suscite une vive inquiétude au sein de la communauté juive et israélienne canadienne. Selon des témoignages rapportés par la presse locale, certains membres de la communauté évoquent une atmosphère de tension croissante. De nombreux Canadiens ayant servi dans Tsahal, notamment comme "soldats isolés", expriment désormais des craintes concernant d'éventuelles poursuites judiciaires à leur retour au Canada. Des Israéliens résidant au Canada font part de leurs préoccupations quant à la détérioration du climat politique dans le pays, certains estimant que l'hostilité envers la communauté israélienne s'intensifie.