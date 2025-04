"Ce n'est plus le même homme", réagit Sacha Trufanov après la diffusion d'une vidéo de Rom Braslavski

L'ancien otage Sacha Trufanov a publié vendredi un message sur son compte Instagram dans lequel il réagit à la vidéo de Rom Braslavsky, toujours en captivité, diffusée par le Jihad islamique, et en compagnie duquel il a passé une période de sa détention à Gaza.

"Cette semaine, nous célébrons la fête (Pessah - Pâque juive) qui symbolise notre sortie de l'esclavage vers la liberté. Pendant cette fête, j'étais censé profiter de ma liberté retrouvée après 498 jours de captivité, avec ma famille où chacun a vécu sa propre expérience de captivité, à l'exception de mon père, paix à son âme", a-t-il écrit. "En conséquence, on pourrait penser que cette fête devrait être particulièrement significative pour nous et que la joie aurait dû être grande. Mais malheureusement, du fait que mes frères sont encore là-bas, je n'ai pas pu célébrer la fête comme il se doit. Les questions sur ce qu'ils traversent maintenant, combien ils souffrent et ce que ressentent leurs familles particulièrement pendant cette fête, ne vous permettent pas d'être vraiment libre, comme toute famille le ressent lorsqu'un de ses proches n'est pas en liberté".

Avshalom Sassoni/Flash90

"La vidéo sortie jeudi dernier a été pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le voir comme il est maintenant m'a causé une grande tristesse. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en mai 2024 et aujourd'hui, presque un an plus tard, il semble dans un état bien pire", a poursuivi Sacha Trufanov. "Outre la maladie de peau qu'il a développée et la diminution de sa corpulence, ce qui m'a le plus frappé dans la vidéo, c'est quand j'ai vu son visage et particulièrement ses yeux. Ce ne sont pas les yeux du même homme que j'ai vu il y a un an, ses yeux montraient la tristesse, la douleur et la difficulté qu'il a traversées pendant tout ce temps et qu'il continue d'endurer jusqu'à aujourd'hui".

"Nous sommes un seul peuple, tous les otages sont nos frères et donc je crois que chacun d'entre nous a vécu ce que je viens de décrire pendant cette fête, à un niveau ou à un autre. Je ne m'adresse pas aujourd'hui avec un message qui tente de faire en sorte que les gens s'attristent et aient pitié des otages. Je suis conscient que tout le monde sait combien ils souffrent et combien il est important de les ramener", a-t-il ajouté.

"Aider nos frères à sortir de captivité et à retrouver leur liberté est un commandement, et il doit donc être en tête de nos priorités, même au-dessus de la défaite totale de l'ennemi, exactement comme tous les Égyptiens n'ont pas été tués lors de la sortie d'Égypte".

"Moi et les autres familles d'otages et tous ceux qui sont impliqués, nous continuerons à tout faire pour la libération des otages qui sont encore en captivité. Bien que leur libération soit sous la responsabilité de l'État d'Israël, la lutte est devenue mondiale, donc si nécessaire, nous ferons le tour du monde et nous approcherons chaque dirigeant afin de les sortir de là dès que possible!

"Je demande à tous ceux qui n'ont pas pu s'asseoir confortablement à la table du Seder à cause de la situation des otages, à tous ceux qui ont senti que leurs frères étaient encore en captivité et donc qu'ils n'étaient pas vraiment libres, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour libérer nos frères qui sont encore prisonniers là-bas à Gaza. Tout effort est le bienvenu. Et quand nos frères reviendront, nous pourrons leur raconter l'histoire de l'unité qui s'est créée ici autour de leur libération et nous veillerons à ce qu'ils soient fiers que nous ayons tout fait pour eux!", a-t-il conclu.