"Ce qu’on m’a fait subir n’a même pas été commis du temps d’Hitler" : l'effroyable captivité de Rom Braslavski

Trois semaines après sa libération, Rom Braslavski, 21 ans, a livré un témoignage terrible sur les violences sexuelles et les tortures qu'il a endurées durant sa captivité à Gaza. Dans des extraits d'une interview accordée à une chaîne israélienne et publiés par le Daily Mail, le jeune homme originaire de Jérusalem révèle pour la première fois l'ampleur des sévices subis.

Rom Braslavski travaillait comme agent de sécurité au festival Nova le 7 octobre, où il a réussi à sauver la vie de nombreux festivaliers avant d'être enlevé par le Jihad islamique. Détenu dans des conditions épouvantables pendant plus de deux ans, il décrit un enfer quotidien fait d'humiliations, de tortures et d'agressions sexuelles.

"Ils m'ont déshabillé entièrement. Ils m'ont ligoté alors que j'étais complètement nu. J'étais brisé, mourant et affamé", raconte-t-il avec difficulté. "J'ai prié Dieu : 'S'il te plaît, sauve-moi, sors-moi de là !'"

Le jeune homme explique que ces violences avaient un objectif précis : l'humiliation systématique. "C'était de la violence sexuelle, et le but était de m'humilier. De briser mon honneur, et c'est exactement ce qu'ils ont fait", confie-t-il d'une voix marquée par l'émotion.

Interrogé sur la fréquence de ces actes, il répond sobrement : "C'est difficile pour moi d'en parler. C'était le pire. Des choses qui n'ont même pas été faites sous Hitler."

Rom Braslavsky décrit chaque journée comme une nouvelle épreuve insurmontable. "On ne peut que prier pour que ça s'arrête. Chaque jour était un nouvel enfer. À chaque coup, chaque nuit, je me disais : j'ai survécu à un jour de plus en enfer, et demain il y en aura un autre, et encore un autre. Ce n'est pas fini."

Le jeune homme conclut son témoignage par ces mots : "Je suis revenu d'une rencontre avec le diable.".