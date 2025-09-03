"Cela fait deux ans que vous ne faites rien", lance avec colère le père de Rom Braslavski à la Knesset

Articles recommandés -

Les familles d'otages retenus à Gaza ont exprimé mercredi leur colère lors d'une réunion de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Les échanges ont été particulièrement tendus.

Cri de détresse d'un père

Ofir Braslavski, dont le fils Rom est toujours otage à Gaza, a lancé avec émotion : "Tout le monde doit rentrer à la maison". Visiblement bouleversé, il a interpellé directement les députés : "Regardez mon fils, comment il était et comment il est aujourd'hui. Vous avez vu la vidéo il y a un mois, est-ce que ça intéresse quelqu'un parmi vous ?"

Le père a poursuivi ses reproches amers : "Regardez mon fils qui se meurt, une catastrophe, à qui ça importe ? Vous êtes assis ici depuis deux ans, vous ne faites rien, vous nous torturez, vous les torturez. Regardez comme il agonise. C'est arrivé pendant votre mandat, vous êtes coupables."

Accusations contre le gouvernement

Yehuda Cohen, père du soldat otage Nimrod, a formulé de lourdes accusations : "L'armée et le gouvernement ont tout fait pour qu'il soit capturé. L'armée lui a fourni un char défaillant, le gouvernement et l'armée ont déployé des forces insuffisantes dans la zone le 7 octobre malgré les alertes."

Dans une déclaration choc, Cohen a annoncé son soutien à la reconnaissance palestinienne par les pays européens : "Je vais soutenir publiquement l'initiative des États européens. C'est le seul moyen de ramener les otages, Israël doit subir un embargo sur les armes."

Tensions à la Knesset

La députée Tali Gottlieb du Likoud a crié vers Cohen : "Il y a des limites !", illustrant la tension extrême qui règne autour de cette question sensible. Ces échanges témoignent de l'exaspération croissante des familles face à la situation prolongée de leurs proches.