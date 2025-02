"Cela fait plus d'un an que j'attends d'être soignée" : l'ex-otage Romi Gonen va subir une opération de la main

Romi Gonen, otage récemment libérée, va subir mardi une intervention chirurgicale sur sa main blessée lors de son kidnapping le 7 octobre et a confié ses sentiments à l'idée d'être enfin soignée dans un post Instagram. "Ce jour est enfin arrivé. Depuis un an et quatre mois, tout ce que je voulais, c'était que ma main soit soignée pour que je puisse retrouver mon indépendance qui me manque tant".

"J'ai peur de la douleur, de la rééducation, des résultats, mais cette fois, je suis entre de bonnes mains, entourée de toutes les personnes que j'aime et je crois que des temps meilleurs sont à venir", a-t-elle ajouté.

Tsahal

Elle a également appelé à multiplier les efforts pour retrouver les autres otages. "Il y a encore des otages à Gaza qui aspirent à vivre ce que j'ai vécu au cours du mois dernier et ils méritent eux aussi de connaître cette liberté et ce soutien. Nous devons continuer à nous battre jusqu'à ce que le dernier otage soit rentré chez lui", a-t-elle lancé.

Romi Gonen a aussi exprimé sa reconnaissance envers les soldats de Tsahal qui se sont battus pour retrouver les otages. "Bientôt, je rencontrerai des soldats dans le département de rééducation, des soldats qui se sont battus et ont risqué leur vie pour nous sauver, moi et les autres otages. Je veux leur dire qu'ils sont les personnes les plus fortes du pays et que j'ai déjà hâte de les rencontrer".