"Cela pourrait être irréversible" : une nutritionniste alerte sur la santé de Rom Braslavski et Evyatar David

Le professeur Ronit Endevelt, nutritionniste senior à l'université de Haïfa et auteure du rapport médical sur l'état d'Evyatar David et Rom Braslavski, otages détenus à Gaza, a livré un diagnostic alarmant mardi matin sur i24NEWS. Suite aux vidéos bouleversantes récemment diffusées par le Hamas, elle a qualifié leur situation de "grave, peut-être irréversible".

"Il n'y a plus de réserves, la couche de tissu adipeux a pratiquement disparu. Ils ont perdu 50% de leur poids corporel", a expliqué la spécialiste. Cette dénutrition extrême s'accompagne d'atteintes aux organes internes, aggravées par la déshydratation, l'absence de mouvement libre et le manque de lumière qui affectent tous les systèmes organiques.

Le professeur Endevelt a également évoqué le phénomène du "cerveau affamé", provoquant des dommages cognitifs et psychologiques sévères dus à la malnutrition. "Ces atteintes nécessitent une prise en charge significative. Leur état de santé est très critique, ils doivent être hospitalisés le plus rapidement possible", a-t-elle insisté.

La semaine dernière, le Hamas a diffusé des vidéos troublantes montrant les deux otages dans un état d'émaciation extrême. Dans ces enregistrements, Braslavski déclare que ses blessures au pied l'empêchent de tenir debout, témoignant de conditions de détention particulièrement difficiles.