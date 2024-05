"Cela va faire neuf mois que nos filles ont été prises en otage… Neuf mois. Nous nous préparons à tout"

"Ma fille, je sais que tu es forte, je l'ai vu encore plus dans cette horrible vidéo du 7 octobre, continue, continue de croire. Ca va arriver, tu seras libérée" : les mères de cinq jeunes femmes prises en otage par le Hamas dans leur base du sud d'Israël ce samedi noir d'octobre ont décidé de s'exprimer ensemble dans les médias.

i24NEWS

"Quand tout le monde va se rendre compte que huit mois se sont écoulés, et que le neuvième mois il devrait se passer ce que l’on sait…On entend les hommes leur dire qu'elles sont bonnes à tomber enceinte. Et les otages qui ont été libérées nous l'ont dit, on sait ce qui leur arrive, on n'arrête pas de penser à ça".

Elles dénoncent l'inaction, sinon l'indifférence des politiques qu'elles ont voulu réveiller en acceptant la diffusion du film si difficile de leur enlèvement. Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a dit refuser de le voir "pour pouvoir dormir la nuit"... "On envisage ce genre de phrases de la part de personne, et encore moins d'un ministre", explique la mère de Daniella. "Au départ, nous étions polies avec les membres du gouvernement, respectueuses, mais c'est fini. Nous devons nous battre si nous voulons revoir nos enfants, nous devons les réveiller".

Si elles racontent pourquoi elles ont accepté de diffuser cette vidéo terrifiante, certaines de ces mamans admettent n'avoir pas pu la regarder elles-mêmes. "J'ai découvert les photos de ma fille à la Une du Daily Mail il y a quelques mois… Son visage était recouvert de sang, avec un drap blanc autour du cou. Mais c'est surtout son regard que j'ai vu, et que je ne pouvais plus quitter des yeux, je ne pouvais pas… J'ai donc décidé de ne pas regarder la vidéo…", explique la mère de Karina, l'une des jeunes femmes.

Dans le film, tiré des GoPro des terroristes, on entend la jeune Naama Levy, devenue tristement célèbre pour avoir été photographiée ligotée dans la jeep du Hamas l'arrière du pantalon couvert de sang, dire aux terroristes "avoir des amis palestiniens" : "On la voit de si près sur ces images… Et elle leur dit ce qu'elle pense devoir dire pour sauver sa vie… Elle se bat… Je suis fière d'elle !", affirme sa mère, émue. "Ma fille, tiens bon, je sens que cette fois ça va arriver".