Cessez-le-feu à Gaza : Netanyahou tente de convaincre son aile droite

À la veille d’une réunion décisive du cabinet israélien, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’emploie à convaincre les ministres les plus à droite de son gouvernement d’accepter un nouveau plan de cessez-le-feu avec le Hamas. Ce projet, qui inclut une trêve de 60 jours, suscite de fortes tensions internes, notamment autour de deux points : le retrait militaire partiel de Gaza et la gestion de l’aide humanitaire.

Samedi, tout juste rentré de Washington, Netanyahou a rencontré le ministre des Finances Betsalel Smotrich. Malgré plusieurs échanges téléphoniques précédents, cette entrevue visait à désamorcer l’opposition de Smotrich, farouchement hostile à tout accord qu’il percevrait comme un abandon de l’objectif de guerre : démanteler le Hamas. Il exige que les combats reprennent immédiatement après la libération des otages. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, partage cette ligne dure et rejette toute idée de retrait de l’armée israélienne de zones clés.

Du côté palestinien, les négociations piétinent. Un proche du Hamas affirme que le blocage vient de l’insistance israélienne à maintenir le contrôle sur 40 % de la bande de Gaza pendant la trêve. Un responsable israélien rejette cette version, accusant le Hamas de bloquer les médiations : "S’ils avaient accepté la proposition qatarie, nous serions déjà en train de discuter d’une sortie de conflit."

Un autre sujet sensible agite le cabinet : la mise en place d’une "ville humanitaire" à Rafah, estimée entre 2,6 et 4 milliards de dollars. Certains ministres accusent l’armée d’exagérer les coûts pour influencer la stratégie. L’opposition s’insurge. Yair Lapid dénonce une "fuite en avant" : "Avec cet argent, on pourrait alléger les charges des familles israéliennes. Netanyahou laisse Smotrich et Ben Gvir fantasmer pour préserver sa coalition. Il faut clore cette guerre et ramener les otages."

Pour l’heure, aucun consensus ne semble se dégager, alors même que la pression diplomatique et humanitaire ne cesse de monter.