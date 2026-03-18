Changement de régime en Iran : "d’autres dirigeants sont prêts", affirme Danny Danon

L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Danny Danon, a affirmé que des figures alternatives au sein de l’Iran pourraient émerger et ouvrir la voie à une solution diplomatique. Dans un entretien accordé à CNN, il a estimé que certains responsables iraniens seraient en mesure de réorienter le pays vers le développement économique et les infrastructures, plutôt que vers des politiques de confrontation régionale. Sans citer de noms, il a néanmoins assuré que ces options existent, tout en soulignant qu’un véritable processus diplomatique dépendrait d’un changement profond de direction à Téhéran.

Selon lui, la diplomatie pourrait constituer une étape ultérieure, à condition qu’un nouveau leadership soit prêt à infléchir la politique actuelle. Cette position s’inscrit dans une ligne plus large défendue par Israël et ses alliés, qui envisagent à terme une transition politique en Iran.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a récemment adressé un message direct au peuple iranien, l’appelant à saisir une "opportunité historique" pour renverser le régime et "reprendre son destin en main". Il a évoqué la création prochaine de conditions favorables à un tel changement.

De son côté, le président américain Donald Trump a également évoqué la possibilité d’un changement de régime en Iran, affirmant avoir des idées sur de potentiels successeurs, sans toutefois en révéler l’identité. Il s’est montré réservé quant à la figure de Reza Pahlavi, fils du dernier shah, estimant incertain son niveau d’acceptation au sein de la population iranienne.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, où la question de l’avenir politique de l’Iran semble désormais au cœur des discussions stratégiques.