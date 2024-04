"Chaque fille otage à Gaza est victime de harcèlement sexuel", déclare l’ex-otage Mia Regev

Un débat concernant la situation difficile des otages enlevés par le Hamas a eu lieu mardi au sein de la commission sur le statut des femmes et l'égalité des sexes à la Knesset, avec notamment le témoignage de l’ex-otage Mia Regev. "Chaque fille là-bas est victime de harcèlement sexuel d'une manière ou d'une autre", a-t-elle déclaré.

Yonatan Sindel/Flash90

"Je suis revenu après 50 jours et j’affronte les choses. Si je pouvais, j'irais les récupérer, mais c'est votre travail, celui du pays qui nous a laissé tomber et vous, vous partez en vacances", a-t-elle ajouté, faisant référence aux prochaines vacances de la Knesset prévues du 7 avril au 19 mai. La présidente de la commission, Pnina Tamano-Shata, lui a répondu : "Nous n'irons pas en vacances, nous sommes ici avec vous."

Courtesy of the family

Shira, la mère de Liri Albag, kidnappée le 7 octobre a crié : "Ma Liri est en enfer, elles sont violées tous les jours et tout le monde ferme les yeux. Je l’entends crier et vous, vous vous taisez et partez en vacances". D’autres membres des familles de femmes toujours otages dans la bande de Gaza ont également témoigné de leur désarroi, imaginant la souffrance de leurs proches.

Courtesy

Étaient présentes notamment la tante de Noa Argamani, la mère d’Eden Yerushalmi, celle de Naama Levy, la sœur de Romi Gonen ou celle de Doron Steinbracher, toutes encore aux mains des terroristes dans la bande de Gaza. Le témoignage de l’ex-otage Amit Soussana dans lequel elle confie avoir été agressée sexuellement lors de sa captivité a également été évoqué : "Vous trouvez logique qu’elle ait à raconter au monde entier les souffrances qu’elle a endurées là-bas pour que quelqu’un bouge ?", a dit avec colère la sœur de Romi Gonen, Yarden. "Depuis son témoignage nous devenons fous", a ajouté la tante de Noa Argamani, Yaffa Ohad.

Courtesy of the family

Courtesy of the family

Courtesy of the family