"Chaque minute est critique" : l'ex-otage Keith Siegel témoigne de l'enfer de Gaza à la Knesset

Keith Siegel, libéré après 484 jours de captivité à Gaza, a livré un témoignage poignant devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, ce mardi. Son récit glaçant révèle l'ampleur des souffrances endurées par les cinquante otages encore détenus dans la bande de Gaza.

Un calvaire de 641 jours pour les otages restants

"Je suis venu ici pour raconter les difficultés là-bas et illustrer autant que possible la souffrance des cinquante otages encore détenus", a déclaré Siegel aux parlementaires. "J'y ai passé 484 jours, eux y sont depuis 641 jours. Il est très difficile de décrire en mots la souffrance qu'ils endurent."

L'ancien otage a partagé sa détention avec Omri Miran, père de deux petites filles, soulignant que "la séparation d'avec la famille est une torture en soi, sans même mentionner la violence et les mauvais traitements". Les menaces de mort étaient constantes : "Ils ont menacé de me tuer plusieurs fois, ont collé une arme contre ma tête."

Violences et tortures systématiques

Keith Siegel a été témoin de violences extrêmes contre d'autres otages. Il a décrit le cas d'une otage qui "a subi de graves tortures : ils ont pressé une barre métallique pointue contre son front, ont collé un pistolet contre sa tête". Ces images, confie-t-il, "me hantent jusqu'à aujourd'hui et c'est de plus en plus difficile".

L'ancien otage a également évoqué Matan Angrest, grièvement blessé le 7 octobre et dont les blessures ne cicatrisent toujours pas. "Nous devions supplier et mendier pour aller aux toilettes, nous avons subi des humiliations et des violences", a-t-il témoigné. Angrest, détenu dans les tunnels souterrains, souffrait de difficultés respiratoires sévères et n'a été sorti que pour préserver sa vie en vue d'un éventuel échange.

Un appel urgent aux dirigeants

"Je suis revenu physiquement, mais une partie de moi est restée à Gaza", a confié Siegel, évoquant particulièrement Omri Miran ainsi que Gali et Ziv Berman, dont le père Doron est dans un état médical critique. "Ils souffrent là-bas chaque minute. Ils ont été séparés en captivité, ils sont blessés."

Face à l'urgence de la situation, l'ancien otage a lancé un appel pressant : "Les corps des victimes risquent de disparaître si nous ne les ramenons pas. Chaque minute est critique." Il a directement interpellé le Premier ministre Netanyahou et le président Trump : "Je les appelle à agir en urgence."