"Chars de Gédéon II" : 60 000 réservistes mobilisés début septembre

Tsahal s’apprête à lancer l’opération "Chars de Gédéon II", une offensive d’envergure visant la prise de contrôle de la ville de Gaza. Le plan, qui sera présenté jeudi au Premier ministre Benjamin Netanyahou, prévoit la mobilisation de 60 000 réservistes dès le 2 septembre, a indiqué l'armée israélienne. Bien que la majorité des réservistes ait déjà été appelée, un nouveau contingent sera mobilisé en novembre, suivi d’une troisième vague en février.

Une opération d’envergure sans précédent

Cinq divisions participeront à cette opération épaulées par 12 équipes de combat interarmes et deux brigades territoriales. Parmi elles, trois brigades de réserve et plusieurs bataillons supplémentaires seront intégrés. Pour certains de ces bataillons, la durée de service pourrait être prolongée de 40 à 60 jours.

Des mouvements déjà engagés autour de Gaza

La phase préparatoire a commencé dans la nuit de lundi à mardi. La brigade Givati a lancé des manœuvres dans le secteur de Jabaliya, au nord de Gaza, tandis que la brigade Nahal et la 7ᵉ brigade blindée avancent dans le quartier de Zeitoun, au sud de la ville. Tsahal prévoit également de prévenir les civils et de leur laisser le temps d’évacuer. Entre 800 000 et un million de personnes pourraient être contraintes de quitter la ville avant le début de l’assaut. Les hôpitaux de la région ont d’ores et déjà reçu des ordres de préparation à l’évacuation.

Une stratégie progressive en plusieurs vagues

L’objectif principal de l’opération est de boucler complètement la ville de Gaza et de progresser jusqu’au cœur des zones sous contrôle du Hamas, y compris dans des secteurs où les forces israéliennes ne sont encore jamais entrées. Plusieurs scénarios opérationnels ont été validés, et le plan se déploiera par vagues successives.

Un volet humanitaire renforcé

Dans le cadre de l’offensive, Israël met également en place un dispositif humanitaire. Quatre centres de distribution de nourriture et de fournitures sont déjà opérationnels, et d’autres devraient voir le jour prochainement. De plus, deux hôpitaux de campagne seront installés à des points stratégiques pour soigner les civils palestiniens.

"Dans le cadre des préparatifs visant à évacuer la population de la ville de Gaza vers le sud du territoire gazaoui, des discussions ont été entamées avec les organisations internationales afin de les inciter à mettre en place des hôpitaux de campagne supplémentaires", a indiqué une source sécuritaire. "Celles-ci ont répondu favorablement", a-t-il précisé.

"Il existe également des plans visant à étendre les infrastructures médicales existantes dans le sud en collaboration avec les organisations, et l'ouverture de voies d'accès à d'autres installations médicales est également à l'étude. L'ONU et les organisations ont commencé à élaborer un plan pour la réouverture de l'hôpital européen afin de fournir une réponse médicale supplémentaire", a conclu la source.