Alors qu’elle s’apprête à étendre ses opérations militaires dans la bande de Gaza, l’armée israélienne intensifie ses préparatifs humanitaires pour faire face aux conséquences de la prochaine phase de combat. Selon des sources militaires, des discussions préliminaires ont débuté mardi entre Tsahal, des organisations internationales et des responsables médicaux de la bande de Gaza afin d’organiser le transfert des populations civiles et l’accueil des patients dans le sud du territoire.

Les officiers de la Direction de la coordination et de la liaison pour les territoires (COGAT) ont expliqué aux acteurs médicaux que des efforts importants sont en cours pour adapter les infrastructures hospitalières du sud et permettre la prise en charge des blessés et des malades. Un renforcement des livraisons de matériel médical a également été convenu avec les organisations humanitaires, conformément à leurs demandes.

"Nous parlons d’une possible entrée de l’armée israélienne dans la ville de Gaza", a indiqué un officier du COGAT à un haut responsable de la santé gazaoui. "Cela nécessitera une évacuation complète vers le sud. Vous devez préparer un plan pour transférer les équipements médicaux et assurer la continuité des soins. Nous allons vous fournir des installations adaptées, qu’il s’agisse d’hôpitaux de campagne ou d’autres structures."Cette offensive, baptisée "Chars de Gédéon II", a été validée mercredi par le ministre de la Défense, Israël Katz, après sa présentation par le chef d’état-major Eyal Zamir et l’état-major de Tsahal. Elle fait suite à la première phase de l’opération "Chars de Gédéon", qui a permis à Israël de reprendre le contrôle de 75 % de la bande de Gaza.

Dans ce cadre, l’armée prévoit de mobiliser 60 000 réservistes à partir du 2 septembre pour appuyer la nouvelle manœuvre terrestre. Parallèlement, Tsahal prépare des mesures humanitaires destinées à accueillir les civils qui devront quitter la ville de Gaza, avec pour objectif déclaré d’isoler les terroristes du Hamas avant leur neutralisation.

Selon une source sécuritaire, les discussions avec l’ONU et les ONG ont déjà abouti à des engagements pour la création d’hôpitaux de campagne supplémentaires et l’extension des infrastructures médicales existantes dans le sud. L’ONU examine également la réouverture de l’hôpital européen de Gaza afin de renforcer les capacités de prise en charge.

La présentation officielle du plan au Premier ministre Benjamin Netanyahou est prévue aujourd’hui.