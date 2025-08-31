Chef d’état-major : "Nous atteindrons aussi les chefs du Hamas à l’étranger"

Articles recommandés -

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé dimanche que l’armée israélienne agit « offensivement, avec initiative et supériorité opérationnelle, sur tous les fronts et à tout moment ». Lors d’une évaluation de situation au Commandement Nord, il a salué les frappes menées ces derniers jours contre des cibles du Hamas et d’autres organisations terroristes au Yémen, au Liban et en Syrie.

À propos de Gaza, il a rappelé l’élimination samedi d’Abu Obeida, l’un des principaux dirigeants de la branche armée du Hamas. « Ce n’est pas la fin, la plupart de la direction du Hamas se trouve à l’étranger, et nous les atteindrons aussi », a-t-il déclaré. Il a ajouté que la mission de libération des otages restait une priorité absolue. Selon lui, les corps de deux captifs israéliens, Idan Shtivi et Ilan Weiss, ont récemment été retrouvés lors d’une opération spéciale. Depuis le lancement de l’opération « Chars de Gédéon » en mars, dix corps d’otages ont été rapatriés en plus de celui d’Idan Alexander.

Eyal Zamir a également évoqué la rentrée scolaire : « Le retour en classe est possible grâce aux succès militaires qui garantissent la sécurité des habitants », a-t-il affirmé à l’intention des résidents du nord. Parallèlement, de nouveaux réservistes rejoindront cette semaine les unités engagées dans la bataille de Gaza-Ville. Enfin, le chef d’état-major a remercié les commandants du front nord pour leurs actions opérationnelles « qui produisent des résultats tangibles » et a réaffirmé que Tsahal ne laisserait aucune menace se développer.