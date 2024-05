CIJ : Israël s'engage à ne pas mener d'actions militaires à Rafah susceptibles de porter atteinte à la population civile

En réaction à la décision de la Cour internationale de justice de La Haye, les autorités israéliennes ont déclaré que "la décision ne stoppera pas la poursuite de la guerre", mais ont également précisé, dans un communiqué du Conseil de sécurité nationale et du ministère des Affaires étrangères, qu'"Israël continuera à permettre l'entrée de l'aide humanitaire et essaiera de minimiser autant que possible les dommages causés à la population civile".

Le communiqué officiel souligne qu'"Israël n'a pas mené et ne mènera pas d'activités militaires dans la région de Rafah qui créent des conditions de vie susceptibles d'entraîner la destruction de la population civile palestinienne, en tout ou en partie".

Selon le Professeur Amichai Cohen, expert en droit international qui témoignait sur Ynet, l'ordonnance de la CIJ peut être interprétée comme n'obligeant pas Israël à cesser toutes les opérations militaires à Rafah, mais plutôt à s'assurer que la poursuite de l'action soit menée de manière à limiter son impact et à ne pas causer la destruction complète de toutes les infrastructures civiles.

AP/Peter Dejong

Le vice-conseiller juridique du gouvernement, Raz Nizri, estime lui aussi que la décision peut être interprétée comme un arrêt immédiat de toute action militaire "créant les conditions d'un génocide". Selon lui, "Israël n'agit pas de cette manière, elle agit dans le but d'éviter de nuire aux civils". Pour Israël, selon les experts juridiques, l'ordonnance de la CIJ ne change ainsi pas radicalement la donne et n'oblige pas à un arrêt immédiat de toute l'opération à Rafah, encore moins de la guerre entière. Elle le contraint à ajuster son mode opératoire, et à redoubler d'efforts pour assurer le transfert de l'aide humanitaire. Après le rendu de l'ordonnance vendredi après-midi, le Hamas avait félicité la CIJ dans un communiqué" de presse diffusé en anglais sur Telegram.