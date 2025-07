Cinq présidents d'universités israéliennes interpellent Benjamin Netanyahou sur la famine à Gaza

Articles recommandés -

Cinq dirigeants des plus prestigieuses universités israéliennes ont adressé ce lundi une lettre ouverte au Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'exhortant à résoudre "le terrible problème de famine qui sévit à Gaza".

Un appel moral sans précédent

Dans cette missive exceptionnelle, les présidents de l'Institut Weizmann, de l'Université hébraïque, du Technion, de l'Université de Tel Aviv et de l'Université ouverte demandent au gouvernement d'intensifier les efforts humanitaires, "indépendamment de la lourde responsabilité du Hamas et d'autres acteurs".

"Il faut ordonner à Tsahal et aux autres forces de sécurité d'intensifier leurs efforts pour résoudre le terrible problème de famine qui sévit à Gaza et qui frappe inhumainement les innocents, notamment les enfants et les nourrissons", écrivent-ils.

Une comparaison avec la Shoah

Les universitaires n'hésitent pas à établir un parallèle historique saisissant : "Nous regardons avec effroi les images qui nous parviennent de Gaza. La libération des otages et la réduction des pertes parmi nos soldats sont des objectifs suprêmes, mais en tant que peuple victime de la terrible Shoah en Europe, nous avons aussi une obligation particulière d'agir par tous les moyens à notre disposition pour éviter les souffrances cruelles et aveugles d'hommes, femmes et enfants innocents."

La lettre critique également certains députés "qui encouragent la destruction intentionnelle de la bande de Gaza" et attend du Premier ministre qu'il condamne publiquement ces propos.

Changement de politique gouvernementale

Cette intervention intervient au lendemain du revirement de la politique israélienne concernant l'aide humanitaire. Netanyahou a justifié dimanche cette nouvelle orientation : "Quelle que soit la voie choisie, nous devrons continuer à permettre l'entrée d'un approvisionnement humanitaire minimal. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent."

Le blocage de l'aide humanitaire avait été décidé en mars, après l'échec des négociations sur les otages. Le bureau du Premier ministre avait alors justifié cette mesure par "le refus du Hamas d'accepter le plan Witkoff pour la poursuite des discussions", précisant qu'"Israël ne permettra pas de cessez-le-feu sans libération de nos otages".