Colère des Gazaouis après les tirs du Hamas contre le point de passage de Kerem Shalom

De nombreux Gazaouis ont laissé éclater leur colère sur les réseaux sociaux, après les tirs de roquette et d'obus de mortier du Hamas contre le passage de Kerem Shalom, rapporte le site de la chaîne 12 israélienne. Outre le fait qu'ils ont ciblé l'un des points d'entrée de l'aide humanitaire dans la bande côtière, ces lancers ont été effectués depuis Rafah, ce qui fait craindre à la population qu'ils ne renforcent encore la détermination d'Israël à lancer son offensive contre la ville frontalière avec l'Egypte où sont réfugiées 1,3 million de personnes. 14 Israéliens ont été blessés dans ces tirs, dont quatre grièvement. Après ces agressions, Israël a annoncé la fermeture du passage de Kerem Shalom, détruit par le Hamas le 7 octobre et rouvert il y a quelques jours après sa reconstruction.

"Vous tirez des roquettes sur le seul passage qui approvisionne en nourriture un million et demi d'habitants de Rafah. Cela revient à se tirer une balle dans le pied", a écrit sur X Karim, qui vit à Rafah.

Mozain, un autre Gazaoui, écrit : "Les tirs d'aujourd'hui contre Kerem Shalom ne servent que l'entité israélienne et rien d'autre." Kamel, un autre Palestinien vivant à Gaza, ajoute : "Israël a déjà bombardé Rafah et il y a eu des victimes, mais avec ce que le Hamas a fait aujourd'hui, Israël trouve une justification pour entrer à Rafah. Que Dieu vous maudisse, scélérats." Idem pour Amr Abd Rabu, qui estime que les tirs de ce dimanche favorisent une manœuvre à Rafah : "Il semble que le Hamas ait exprimé sa réaction à la proposition d'accord en lançant des roquettes depuis Rafah vers le passage de Kerem Shalom, ce qui signifie que les négociations ont échoué. Cette mesure, va compliquer la situation à Rafah, entraîner la fermeture du passage et empêcher l'entrée des camions d'aide humanitaire. Cela augmente les chances que l’opération militaire à Rafah commence bientôt."

Des frappes aériennes effectuées par Tsahal à Rafah ont détruit les lanceurs à partir desquels les tirs ont été effectués. Ils étaient situés à 300 mètres à peine d'abris destinés aux civils gazaouis, preuve supplémentaire de l'utilisation par le Hamas de la population gazaouie comme d'un bouclier humain, a souligné l'armée israélienne.